Какими исторические лица и события лежат в основе? Какими чертами наделила меня ??ассказ? P.S. Рассказ "Повесть о Петре и Февронии муромских"

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Была любовь Однажды заболел Петр какой непонятной болезнью. Феврония пообещала вылечить Петра, если он Женится на ней. Феврония вылечила Петра, а он обещания не сдержал и сбежал от Февронии. Болезнь снова стала одолевать его. Он вернулся к Февронии, они поженились и прожили долгую жизнь в любви и согласии. Умерли в один день. А еще ранее они наказывали похоронить их в одном гробу. Однако люди положили их в разные гробы и как же они были поражены, увидев поутру Петра и Февронию, лежащими в одном гробу. Так и похоронили их.