Общее число атомов в молекуле азота?

Химия
Общее число атомов в молекуле азота?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Два атома в молекулы азота
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