Примеры плохой и хорошей деффузии

Физика
Примеры плохой и хорошей деффузии
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Гость:
Распыление освежителя и пук толстяка в лифте
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