Найдите значения выражения: Первый насос в течении 24 минут выкачает 936 литров вод??, а второй насос в три раща меньше. Сколько литров воды выкачивают за 15 минут оба насоса, если будут работать одновременно?
Математика
Найдите значения выражения: Первый насос в течении 24 минут выкачает 936 литров вод??, а второй насос в три раща меньше. Сколько литров воды выкачивают за 15 минут оба насоса, если будут работать одновременно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 936:24=39 л. первый насос за одну минуту 2)936:3=312 л выкачал второй насос за тоже время. 3)312:24=13 л. качает второй насос за минуту 4)(15*39)+(15*13)=780 л выкачали оба насоса за 15 мин
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