Найдите значения выражения: Первый насос в течении 24 минут выкачает 936 литров вод??, а второй насос в три раща меньше. Сколько литров воды выкачивают за 15 минут оба насоса, если будут работать одновременно?

Математика

Найдите значения выражения: Первый насос в течении 24 минут выкачает 936 литров вод??, а второй насос в три раща меньше. Сколько литров воды выкачивают за 15 минут оба насоса, если будут работать одновременно?

Автор: Гость