Определить силу гравитационного воздействия между телами массой 19т и 400 кг на рас??тоянии 200м.
Физика
Определить силу гравитационного воздействия между телами массой 19т и 400 кг на рас??тоянии 200м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=GmM/r^2 G=6.67*10^-11 F=6,67*10^-11*19000*400/200^2 F=1.27*10^-8
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