значение слова орган чувств кожа

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значение слова орган чувств кожа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Органы чувств — органы, посредством которых животные воспринимают внешние раздражения. У простейших (Protozoa) внешние раздражения, какова бы ни была их природа (механические, тепловые, световые, химические), воспринимаются протоплазмой, которая и отвечает на них движениями. То же самое происходит в сущности и у губок, с тем различием, что воспринимаемое раздражение может здесь передаваться далее от клеточки к клеточке.
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