Каким сопротивлением обладает нагревательный элемент рассчитанный на напряжени?? если сила тока в ней 5 амперов

Физика
Каким сопротивлением обладает нагревательный элемент рассчитанный на напряжени?? если сила тока в ней 5 амперов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если напряжение 110в, и 5а, то К=22ом
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