Каким сопротивлением обладает нагревательный элемент рассчитанный на напряжени?? если сила тока в ней 5 амперов

Физика

Каким сопротивлением обладает нагревательный элемент рассчитанный на напряжени?? если сила тока в ней 5 амперов

Автор: Гость