Корень в словах ученик,класс,учитель,учительница,школьники

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Корень в словах ученик,класс,учитель,учительница,школьники
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Гость:
Ученик-уч Класс-класс Учитель-уч Учительница-уч Школьники-школ
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