Понедельник тяжелый день. надо разобрать по членам, и выписать словосочетания

Гость: Гость:

Понедельник - тяжелый день. Понедельник - подлежащее День - сказуемое Тяжелый - прилагательное. Словосочетания: ( нужно помнить, что грамматическая основа НИКОГДА не может быть словосочетанием ) 1. Тяжелый понедельник 2. Тяжелый день Вот и все :)