Понедельник тяжелый день. надо разобрать по членам, и выписать словосочетания
Русский язык
Понедельник тяжелый день. надо разобрать по членам, и выписать словосочетания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Понедельник - тяжелый день. Понедельник - подлежащее День - сказуемое Тяжелый - прилагательное. Словосочетания: ( нужно помнить, что грамматическая основа НИКОГДА не может быть словосочетанием ) 1. Тяжелый понедельник 2. Тяжелый день Вот и все :)
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