Морфология хромосомы определяется: а) ахроматиновым веретином б) толщиной матр??кса в) толщиной хромосомой г) положением центромеры

Биология
Морфология хромосомы определяется: а) ахроматиновым веретином б) толщиной матр??кса в) толщиной хромосомой г) положением центромеры
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Гость:
Скорее всего Г , ну я так думаю .
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