№204 : 1) Диаметр Луны 3476 км. Вычислите длину экватора Луны. 2) Диаметр основания юрт?? равен 8 м. Найдите площадь основания юрты.

Математика
№204 : 1) Диаметр Луны 3476 км. Вычислите длину экватора Луны. 2) Диаметр основания юрт?? равен 8 м. Найдите площадь основания юрты.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D=3476км С=2ПR=D*R C=3476*3.14=10914.64 2 S=П*R D=8 2 S=3.14*4=125.6*4=502.4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Скласти порівняння i речення з висловом "висока як..." і "струнка як.."
Ответить
Русский язык
Как различать быстро различать односоставные предложения от двусоставных. Я вечно в них путаюсь((
Ответить
Биология
Морфология хромосомы определяется: а) ахроматиновым веретином б) толщиной матр??кса в) толщиной хромосомой г) положением центромеры
Ответить
Алгебра
Помогите!!!65 балов даю!! За 15 м ткани двух сортов заплотили2840р.При этом 1 м ткани первого сорта стоит 200р. а второго сорта 180р Сколько метр...
Ответить
Русский язык
Понедельник тяжелый день. надо разобрать по членам, и выписать словосочетания
Ответить