№204 : 1) Диаметр Луны 3476 км. Вычислите длину экватора Луны. 2) Диаметр основания юрт?? равен 8 м. Найдите площадь основания юрты.
Математика
№204 : 1) Диаметр Луны 3476 км. Вычислите длину экватора Луны. 2) Диаметр основания юрт?? равен 8 м. Найдите площадь основания юрты.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D=3476км С=2ПR=D*R C=3476*3.14=10914.64 2 S=П*R D=8 2 S=3.14*4=125.6*4=502.4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Русский язык
Биология
Морфология хромосомы определяется: а) ахроматиновым веретином б) толщиной матр??кса в) толщиной хромосомой г) положением центромеры
Алгебра
Помогите!!!65 балов даю!! За 15 м ткани двух сортов заплотили2840р.При этом 1 м ткани первого сорта стоит 200р. а второго сорта 180р Сколько метр...