Скласти порівняння i речення з висловом "висока як..." і"струнка як.."
Українська література
Скласти порівняння i речення з висловом "висока як..." і"струнка як.."
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Гость:
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