Чем утконос отличается от обычных животных
Биология
Чем утконос отличается от обычных животных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Утконос - удивительное животное. Отличается от прочих млекопитающих тем, что температура его тела в среднем - 32 градуса, а не 37 градусов, как это обычно принято у зверей.
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