Один ученик умножил 1738 на 302 столбиком и получил в произведении 55516, другой на каль??уляторе получил 524876.У кого из них верный ответ?

Математика

Один ученик умножил 1738 на 302 столбиком и получил в произведении 55516, другой на каль??уляторе получил 524876.У кого из них верный ответ?

Автор: Гость