Один ученик умножил 1738 на 302 столбиком и получил в произведении 55516, другой на каль??уляторе получил 524876.У кого из них верный ответ?
Математика
Один ученик умножил 1738 на 302 столбиком и получил в произведении 55516, другой на каль??уляторе получил 524876.У кого из них верный ответ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Верный ответ у того у которого калькулятор
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