Водные богатства нашего края новосибирская область

Гость: Гость:

По мере развития общества всё большее значение приобретают водные ресурсы: их количество, качество и территориальное распределение. Проблема воды в последние годы становится одной из важнейших. О воде пишут и говорят. Чаще – как об одном из природных ресурсов, без которого не может развиваться экономика; реже – об особенностях воды, выделяющих её среди других веществ на Земле и обеспечивающих существование всего живого. Уходит время, когда водные ресурсы рассматривались как неистощаемый дар природы. На современном этапе и в перспективе вода как природный ресурс, обеспечивающий все жизненные процессы человека, животного и растительного мира, становится важнейшим энергетическим и сырьевым элементом материального производства. Академик А.Е. Ферсман называл пресную воду самым важным из всех минералов на земле, так как без неё нет жизни. Это единственный минерал нашей планеты, не имеющий заменителей. Потребность в воде может удовлетворить только вода[1]. Общее потребление воды в мире в 1000 раз превышает использование всех остальных видов сырья вместе взятых. Население мира значительно легче обеспечить пищей, чем пресной водой. Наша планета – самая обводнённая. Тем не менее, мудрость монгольской пословицы «Мы не ценим воду, пока не высохнет источник» может быть подтверждена почти в любой стране, любом регионе. По некоторым подсчётам, общемировое потребление воды в настоящее время достигает 3300 кубических километров, т.е. чуть меньше 1000 кубических метров на каждого жителя Земли. Около 60 % всей поверхности Земли – это зоны, страдающие от отсутствия или недостатка пресной воды (правда, в этих районах проживает всего 5 % населения). Почти 500 миллионов человек страдают от болезней, вызванных дефицитом и качественной неполноценностью питьевой воды. Вода сама по себе не имеет никакой питательной ценности, но она главная составная часть тканей всех живых существ. «Вода … – это та живая кровь, которая создаёт жизнь там, где её не было» – отмечал академик А. П. Карпинский[2]. И даже рождение города Новосибирска обязано крупной водной артерии Евразии – Оби. Внутренние воды Новосибирской области представлены реками, озёрами, подземными водами. В нашей области протекает 430 рек длиной более 10 километров. 21 река имеет длину более 100 км. Общая их протяжённость превышает 12 тысяч километров. Реки области относятся к трём бассейнам: бассейну реки Обь (Бердь, Иня, Шегарка и др.); бассейну реки Иртыш (Уй, Тара, Омь и их притоки); бассейну замкнутого стока (Каргат, Чулым, Баган, Карасук, Карапуз). Наибольшая густота речной сети в правобережной части Обского бассейна, меньше – в бассейнах рек Тары и Оми. Слабо она развита в южных засушливых районах. На крайнем западе области речная сеть отсутствует. Реки большей части области носят равнинный характер. На Салаирском кряже падение и уклоны возрастают, и реки приобретают черты горных (Суенга, Ик, Калтырак). Малые реки Салаирского кряжа обладают значительным гидроэнергетическим потенциалом. Полное использование местных водостоков может в перспективе добавить хозяйствам бассейна Берди до 250–300 млн. квт/ч дешёвой электроэнергии ежегодно. На самой крупной реке области – Оби – в конце 50-х гг. ХХ века в южной части Новосибирска пущена в строй первая в Сибири ГЭС мощностью более 455 МВт. «Насчёт Новосибирской ГЭС, являющейся самым крупным гидротехническим сооружением в области, бояться нечего – её запас прочности рассчитан на 400 лет…»[3]. После перекрытия русла началось заполнение Новосибирского водохранилища, которое продолжалось до июня 1959 года и подняло уровень воды в Оби выше Новосибирска на 19,5 м. Образовался водоём (самый большой в Западной Сибири) площадью 1070 кв. км с полным объёмом воды 8,86 куб. км. Береговая линия водохранилища на сегодня является важнейшей рекреационной зоной области, где размещены десятки баз и лагерей отдыха, санатории и туристские комплексы. Образование Новосибирского водохранилища внесло некоторые изменения в природные особенности этого района. В береговой зоне несколько улучшились климатические условия. Климат стал более мягким и тёплым. В широкой озеровидной части водоёма средняя годовая температура воздуха повысилась на 0,5–0,7 градуса. Увеличилась влажность воздуха, стало больше выпадать осадков. Географически Новосибирское водохранилище – в народе Обское море – расположено между 54*51 и 53*48 с.ш., что соответствует Куйбышевскому водохранилищу на Волге или Калининградскому побережью на Балтике. У Новосибирского водохранилища, как и у реки Оби, комплексное назначение. Оно используется для гидроэнергетики, водного транспорта, водоснабжения, рыбного хозяйства и отдыха[4]. На территории Новосибирской области насчитывается более 3500 озёр, имеющих площадь более 1,5 кв.км. Большинство озёр области имеют площадь менее 2,5 кв.км. Общий объём воды в озёрах составляет 9 куб.км воды