Один угол треугольника в 2 раза больше другого и на 25 градусов меньше третьего най??ите все углы треугольника решить двумя способами арифметическим и алгебраическим
Математика
Один угол треугольника в 2 раза больше другого и на 25 градусов меньше третьего най??ите все углы треугольника решить двумя способами арифметическим и алгебраическим
Ответ(ы):
Гость:
Аналогично третьему. х - наибольший. x/2 - второй, (х+25) - третийx+x/2+x+25=180;2x+x/2=1554x+x=3105x=310x=62. Удачи!
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