Один угол треугольника в 2 раза больше другого и на 25 градусов меньше третьего най??ите все углы треугольника решить двумя способами арифметическим и алгебраическим

Математика

Один угол треугольника в 2 раза больше другого и на 25 градусов меньше третьего най??ите все углы треугольника решить двумя способами арифметическим и алгебраическим

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