Одиночное причастие Помогите отобрать здесь предложения с 1) С Одиночными причастиями 2) С обособленными причастиями 3) с необособленными причастиями 1. Сорванные травы и цветы мы раскладывали и сушили в книгах. 2. Вдру...

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Одиночное причастие Помогите отобрать здесь предложения с 1) С Одиночными причастиями 2) С обособленными причастиями 3) с необособленными причастиями 1. Сорванные травы и цветы мы раскладывали и сушили в книгах. 2. Вдруг взгляд его упал на синюю вазу, стоявшую перед ним на письменном столе. 3. Всё говорит об утраченной силе, о минувшем счастье, о бессилии угасающей жизни. 4. В светлеющем сумраке постепенно вырисовывалось бушующее соприкосновение моря с берегом. 5. Гроза, медленно накоплявшаяся за весь этот жаркий день, разразилась с необыкновенной силой. 6. Гаухар вскочила на коня и поскакала в лагерь Абулхаира, чтобы предупредить о приближающейся опасности. 7. Высоко в поднебесье кружил орёл на неподвижно раскинутых крыльях. 8. Высушенный за лето ковыль чуть слышно шелестит под слабым южным ветерком.
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Ответ(ы) на вопрос:
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1 одиночные:1,4 2обособленные:2,3,5 3необособленные:5,7,8
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