Одна бригада рабочих делает за 12 дней 1512 деталей, другая 1260. сколько дней потребуе??ся для изготовления 1617 деталей, если обе бригады будут работать в месте с той же производительностью?

Математика

Одна бригада рабочих делает за 12 дней 1512 деталей, другая 1260. сколько дней потребуе??ся для изготовления 1617 деталей, если обе бригады будут работать в месте с той же производительностью?

Автор: Гость