Одна бригада рабочих делает за 12 дней 1512 деталей, другая 1260. сколько дней потребуе??ся для изготовления 1617 деталей, если обе бригады будут работать в месте с той же производительностью?
Математика
Одна бригада рабочих делает за 12 дней 1512 деталей, другая 1260. сколько дней потребуе??ся для изготовления 1617 деталей, если обе бригады будут работать в месте с той же производительностью?
Ответ(ы):
Гость:
1512/12=126 дет/день у первой 1260/12=105 дет/день у второй 126+105=231 общая производительность 1617/231=7 дней
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