Одна из сторон параллелограмма на 5 дм меньше другой. Найдите все стороны параллелограмма, если его периметр равен 38 дм.

Геометрия
Одна из сторон параллелограмма на 5 дм меньше другой. Найдите все стороны параллелограмма, если его периметр равен 38 дм.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если я правильно понимаю то решение будет такое x-5+x-5+2x=38 2x-10+2x=38 4x=38+10 4x=48 x=48/4 x=12 12-5=7 x-это одна сторона,а x-5-это вторая сторона уравнение составил так:у паралеграмма паралельные стороны равны,значит у нас два x-5 и два x и если их сложить получается 38
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