Одна из сторон параллелограмма в 3 раза больше другой. Найдите длину меньшей стороны, если периметр параллелограмма равен 32 см.
Геометрия
Одна из сторон параллелограмма в 3 раза больше другой. Найдите длину меньшей стороны, если периметр параллелограмма равен 32 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть длина меньшей стороны равна х, тогда большая сторона равна 3х. По условию: х+3х+х+3х=42, 8х=42, х=42/8=5,25 см. Одна сторона равна 5,25 см, другая сторона 3·5,25=15,75 см. Ответ: 5,25 см.
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