Одна из сторон треугольника равна х см,, а каждая из остальных-3 см.Запиши периметр треугольника в виде разных выражений.

Математика
Одна из сторон треугольника равна х см,, а каждая из остальных-3 см.Запиши периметр треугольника в виде разных выражений.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=x+3+3 P=x+6 ну если конечно я правильно понял,что одна сторона x см,друга 3, и третья тоже 3
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