Последствия Второй мировой войны

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Европа оказалась разделена на два лагеря: западный (капиталистический) и восточный (социалистический) . В Греции конфликт между коммунистами и довоенным правительством перерос в гражданскую войну. Отношения между двумя блоками резко ухудшились уже через пару лет после окончания войны. Началась Холодная война. Вторая мировая война оказала огромное влияние на судьбы человечества. В ней участвовало 62 государства (80 % населения земного шара) . Военные действия велись на территории 40 государств. В вооружённые силы было мобилизовано 110 млн человек. Общие людские потери достигли 50-55 млн чел. , из них убито на фронтах 27 млн чел. Военные расходы и военные убытки составили 4 триллиона долларов. Материальные затраты достигли 60-70 % национального дохода воевавших государств. Только промышленность СССР, США, Великобритании и Германии изготовила 652,7 тыс. самолётов (боевых и транспортных) , 286,7 тыс. танков, самоходных орудий и бронемашин, свыше 1 млн артиллерийских орудий, свыше 4,8 млн пулемётов (без Германии) , 53 млн винтовок, карабинов и автоматов и огромное количество другого вооружения и снаряжения. Война сопровождалась колоссальными разрушениями, уничтожением десятков тысяч городов и деревень, неисчислимыми бедствиями десятков миллионов людей. В результате войны ослабла роль Западной Европы в общемировой политике. Главными державами в мире стали СССР и США. Великобритания и Франция, несмотря на победу, были ослаблены. Война показала неспособность их, и других западноевропейских стран, содержать огромные колониальные империи. В странах Африки и Азии усилилось освободительное движение против колониального гнёта. В результате войны часть стран смогла добиться независимости: Эфиопия, Исландия, Сирия, Ливан. В Восточной Европе, занятой советскими войсками, были установлены социалистические режимы.