В каких странах европы утвердился абсолютизм
История
В каких странах европы утвердился абсолютизм
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Гость:
Абсолютизм формируется в XVI-XVII вв., прежде всего, в таких странах, как Франция, Англия, Испания, стремившихся к установлению своей гегемонии в Европе. Однако в Европе на данном этапе развития существовала и так называемая «региональная» модель абсолютизма (характерна для итальянских и германских земель с их полицентризмом). З
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