6 КЛАСС Как выбрать свое дело ( работу ) ?
Обществознание
6 КЛАСС Как выбрать свое дело ( работу ) ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Попробуй разные виды деятельности . попробуй нарисовать что либо или взглянуть в энциклопедию по биологии или истории . Прочитай книжки , или попробуй написать свою ... у меня вопрос что ты больше всего любишь делать ?
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