Кто в первые ввел двойные названия видов живых организмов

Биология
Кто в первые ввел двойные названия видов живых организмов
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Гость:
Двойные названия животных были введены Аристотилем
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