В русском языке разделяют три рода. Назовите какие и приведите пример! Ответ: В руском языке есть женский, мужской и средний род. Женский - луна, мужской - мяч, средний - солнце. 2 В русском языке существует три склонения: 1-...

Русский язык

В русском языке разделяют три рода. Назовите какие и приведите пример! Ответ: В руском языке есть женский, мужской и средний род. Женский - луна, мужской - мяч, средний - солнце. 2 В русском языке существует три склонения: 1-ое, 2-ое и 3-ее. Скажите, как определить склонение у слова и назовите определения склонений! Ответ: Склонение у слова определяется по таким критериям, как род и окончание. 1ое склонение - мужской и женский род с окончанием -а -я. 2ое склонение - мужской и средний род с нулевым окончанием или с окончанием -о -е. 3ее склонение - женский род с мягким знаком на конце.

Автор: Гость