В чем слабые и сильные стороны Священного Союза?

История
В чем слабые и сильные стороны Священного Союза?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Священный Союз - контрреволюционная организация монархов Европы. Одна из важных ролей в ней принадлежала России. Цель - не допустить революционных изменений. Россия, хотя и играла в этой организации важную роль, проиграла дипломатически. Особенно это выразилось во время Крымской войны 1853 - 1856 годов. Таковы сильные и слабые стороны Священного Союза.
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