Решите уровнение 6-8 без дискриминанта плиз срочно

Алгебра
Решите уровнение 6-8 без дискриминанта плиз срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6.х1*х2=-9 х1+х2=-22  8.х1*х2=1\6 х1+х2=-1\6
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