С какими проблемами в области национальных отношений столкнулась рф? как они решаются в наст. время? ПОЛНЫЙ ОТВЕТ НУЖЕН

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С какими проблемами в области национальных отношений столкнулась рф? как они решаются в наст. время? ПОЛНЫЙ ОТВЕТ НУЖЕН

Автор: Гость