С какими проблемами в области национальных отношений столкнулась рф? как они решаются в наст. время? ПОЛНЫЙ ОТВЕТ НУЖЕН
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С какими проблемами в области национальных отношений столкнулась рф? как они решаются в наст. время? ПОЛНЫЙ ОТВЕТ НУЖЕН
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расовый конфликт(Местные против приезжих) Власти борются с нацистами, организуют встречи, культурные мероприятия с присутствием двух сторон
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