Какие цели преследовали Германия и советская Россия подписывая Рапалльский дого??ор

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Первый договор (только тогда еще не было СССР, была РСФСР) - Рапалльский договор 16 апреля 1922 года. Договор предусматривал немедленное восстановление в полном объёме дипломатических отношений между РСФСР и Германией. А 11 августа 1922 года были подписаны секретные соглашения, в соответствии с которыми Советская Россия гарантировала поставку в Германию стратегических материалов и предоставляла свою территорию для испытания новых образцов боевой техники А теперь к событиям конца 30-х годов. 23 августа 1939 года в Москве СССР подписывает с Германией Договор о ненападении (пакт Молотова-Риббентропа, по фамилиям глав внешнеполитических ведомств СССР и Германии) . В секретном протоколе предусматривался раздел сфер интересов в Восточной Европе, включая прибалтийские государства и Польшу. Почему это стало возможным? Потому что переговоры СССР с Францией и Великобританией зашли в тупик, Германия же сделала первые шаги навстречу. Цель Германии - усыпить бдительность СССР, продемонстрировать стремление к сотрудничеству. Германии нужно было время. чтобы провести военную кампанию на Западе, и этим пактом Германия полностью обезопасила себя от каких-либо действий со стороны СССР. Последствия подписания договора для СССР. Сейчас все трубят. что мы пошли на сговор с гитлеровцами и разделили значительную часть Восточной Европы, поправ все мыслимые и немыслимые права проживающего там населения. На самом деле приобретение новых территорий позволило СССР, когда Германия напала 22 июня 1941 года, выдержать первые удары и более-менее мобилизовать силы. Не будь у нас к лету 1941 года Западных Украины и Белоруссии, стран Прибалтики, то гитлеровцы были бы у стен Москвы уже в августе, наверное.. . И кто знает, как бы там все сложилось.. . Короче. пакт Молотова-Риббентропа стал одной из причин, позволивших СССР выстоять на первом этапе Великой Отечественной войны.