Разобрать предложение по членам и по частям речи Из серых туч на город посыпались огромные хлопья
Русский язык
Разобрать предложение по членам и по частям речи Из серых туч на город посыпались огромные хлопья
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из(предлог) серых(определение, прилагательное) туч(обстоятельство, сущ.) на город(обстоятельство, сущ.)посыпались(сказуемое, глагол) огромные (определение, прилагательное) хлопья(подлежащее, сущ.) Определение волнистой линией, обстоятельство пунктир точка.
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