Рассмотрите в картинной галерее учебника репродукцию картины Зинаиды Евгеньевны Серебряковой За обедом„

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Рассмотрите в картинной галерее учебника репродукцию картины Зинаиды Евгеньевны Серебряковой За обедом„
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она рассматривала свой собственный роман
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