Рассмотрите в картинной галерее учебника репродукцию картины Зинаиды Евгеньевны Серебряковой За обедом„
Русский язык
Рассмотрите в картинной галерее учебника репродукцию картины Зинаиды Евгеньевны Серебряковой За обедом„
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она рассматривала свой собственный роман
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Помогите пожалуйста!!! Представте себя средневековым рыцарем и напишите 10-15 предл??жений!!!! ДАЮ 30 БАЛОВ НЕ ОБМАН!!!!!!!!!
Литература
1)Каково отношение Базарова к женщинам? 2) Как изменилось отношения, после встречи с Оденцовой? 3) Как проявляется душевное состояние влюбленно...