Прочитайте предложения. Перепишите сначала предложения с прямыми дополнениями,з??тем остальные. 1)Знает он много рассказов забавных про деревенских охотников славных. 2)Тарас скоро встретил множество знакомых лиц. 3)Раздели...
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Прочитайте предложения. Перепишите сначала предложения с прямыми дополнениями,з??тем остальные. 1)Знает он много рассказов забавных про деревенских охотников славных. 2)Тарас скоро встретил множество знакомых лиц. 3)Разделите четыреста пятьдесят на два. 4) я ждал тебя. 5)Вотще воображенье вокруг меня товарищей зовёт. Знакомое не слышно пробужденье, и милого душа моя не ждёт. 6)Я бежал к бабушке и спрашивал её о забытом. 7)Желаю вам всякого счастья и весёлой дороги! 8)Выжженная солнцем трава глядит уныло, безнадёжно: хоть и будет дождь, но уж не зеленеть ей. 9)И вашей радости беспечной сквозь слёзы улыбнулся я.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прямые: 2-ое, 3-ее, 4-ое, 5-ое, 7-ое и 9-ое. Остальные: 1-ое, 6-ое и 8-ое.
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