Выберите предложение, в котором нет составного именного сказкемого

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Выберите предложение, в котором нет составного именного сказкемого
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 предложение лишнее,т.к. в нем нет именных сказуемых(С.И.С.-Составное именное сказуемое),а есть С.Г.С - Составное Глагольное Сказуемое(работать не хочется)
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