1.тело на которое действуют другие тела: a) останавливается, если ранее двигалось б) приходит в движение, если ранее покорилось в) остаётся в состоянии покоя г) начинает прямолинейно и равномерно двигаться 2. Что из нижепе...

Физика
1.тело на которое действуют другие тела: a) останавливается, если ранее двигалось б) приходит в движение, если ранее покорилось в) остаётся в состоянии покоя г) начинает прямолинейно и равномерно двигаться 2. Что из нижеперечисленного не является примером движения по инерции? а) движение шайбы после удара клюшкой б)торможение автомобиля в)движение спутника по орбите г)полёт пули из ружья
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Гость:
1. а) и б) по идее. 2. б)
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