1.тело на которое действуют другие тела: a) останавливается, если ранее двигалось б) приходит в движение, если ранее покорилось в) остаётся в состоянии покоя г) начинает прямолинейно и равномерно двигаться 2. Что из нижепе...
Физика
1.тело на которое действуют другие тела: a) останавливается, если ранее двигалось б) приходит в движение, если ранее покорилось в) остаётся в состоянии покоя г) начинает прямолинейно и равномерно двигаться 2. Что из нижеперечисленного не является примером движения по инерции? а) движение шайбы после удара клюшкой б)торможение автомобиля в)движение спутника по орбите г)полёт пули из ружья
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. а) и б) по идее. 2. б)
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