Больше или меньше земной сила тяжести на меркурии?
Физика
Больше или меньше земной сила тяжести на меркурии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно большое ведь она ближе к солнцу
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