Больше или меньше земной сила тяжести на меркурии?

Физика
Больше или меньше земной сила тяжести на меркурии?
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Автор: Гость
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Гость:
Конечно большое ведь она ближе к солнцу
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