Укажіть різновид цього речення. Ледве мріє, мов привид, далекеє соннеє місто, ні вогнів, ані гуків музики до моря не шле. Тут єсть варіанти а)ускладнене б)неускладнене в) повне г) неповне

Українська мова

Укажіть різновид цього речення. Ледве мріє, мов привид, далекеє соннеє місто, ні вогнів, ані гуків музики до моря не шле. Тут єсть варіанти а)ускладнене б)неускладнене в) повне г) неповне

Автор: Гость