Одна из трех машин, вышедая для уборки улиц , очистила 3км 500м дороги , другая -на 1км170м больше первой , а третья -на 1 км 800м меньше второй . сколько всего км дороги очистили три машины?

Гость: Гость:

3 км 500 м = 3500 м 1 км 700 м = 1700 м 1 км 800 м = 1800 м вторая очистила на 1700 м, значит всего она очистила 3500+1700 = 5200 м, а третья на 1800 м, значит она очистила 5200-1800 = 3400 м, значит все три очистили 3500+5200+3400 = 12100 м, переведем в км получим 12 км 100 м (1 км = 1000 м, значит 12100 м = 12100/1000 = 12 км 1000 м). Ответ:12 км 100 м