Рассказ на тему осень 6-7 предлржений с приставками

Гость: Гость:

Наконец то пришла долгожданая осень! Вот приходишь в берёзовую рощу , и не можешь отвести глаз всё в золоте. на берёзках вместо листочнок висят монетки. Солнце греет ещё прчти по летнему..Только ветер стал более холодным и резким. Я люблю осень.