Рассказ на тему осень 6-7 предлржений с приставками
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Рассказ на тему осень 6-7 предлржений с приставками
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наконец то пришла долгожданая осень! Вот приходишь в берёзовую рощу , и не можешь отвести глаз всё в золоте. на берёзках вместо листочнок висят монетки. Солнце греет ещё прчти по летнему..Только ветер стал более холодным и резким. Я люблю осень.
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