"Сколько грамм соли содержится в одном литре воды если из 10т. получится 250кг. соли". Решить
География
"Сколько грамм соли содержится в одном литре воды если из 10т. получится 250кг. соли". Решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.025 в одном литре воды содержится 0.025 грамм соли
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