Транскрипция буквы O Q
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Транскрипция буквы O Q
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Kju: вот тебе транскрипция буквы Q әu вот тебе транскрипция буквы O
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