Решите пожалуйста задачи, какую сможете: 1.Какой объем (н.у.) кислорода необходим для получения 95 литров Оксида Серы 4. (Ответ должен быть 95) 2. Смешали 80 г раствора с массовой долей Нитрата Бария 25% и 80 г раствора той ...
Химия
Решите пожалуйста задачи, какую сможете: 1.Какой объем (н.у.) кислорода необходим для получения 95 литров Оксида Серы 4. (Ответ должен быть 95) 2. Смешали 80 г раствора с массовой долей Нитрата Бария 25% и 80 г раствора той же соли с массовой долей 15%. Какая массовая доля получилась в данном растворе? (Ответ:20,7)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.S+O2=SO2 согласно уравнению реакции для получения 95 литров газа оксида серы потребуется столько же газа кислорода, т.е. 95 литров. 2.Вычислим массы сухих солей m1=80x0,25=20r m2=80x0,15=12r определим массу раствора 80+80=160г и тогда массовая доля ω=(20+12)х100/160=20%
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