Решите пожалуйста задачи, какую сможете: 1.Какой объем (н.у.) кислорода необходим для получения 95 литров Оксида Серы 4. (Ответ должен быть 95) 2. Смешали 80 г раствора с массовой долей Нитрата Бария 25% и 80 г раствора той ...

Химия

Решите пожалуйста задачи, какую сможете: 1.Какой объем (н.у.) кислорода необходим для получения 95 литров Оксида Серы 4. (Ответ должен быть 95) 2. Смешали 80 г раствора с массовой долей Нитрата Бария 25% и 80 г раствора той же соли с массовой долей 15%. Какая массовая доля получилась в данном растворе? (Ответ:20,7)

Автор: Гость