Важнейший источник социального и экономического развития общества(5 букв)

Технология
Важнейший источник социального и экономического развития общества(5 букв)
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Гость:
Скорее всего это книга ,думаю так
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