В каробке8красныхкубикова зелёныхкубиков на 2больше чем красных сколько всего кр??сных и зелёных кубиков в каробке
Математика
В каробке8красныхкубикова зелёныхкубиков на 2больше чем красных сколько всего кр??сных и зелёных кубиков в каробке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего кубиков : 8+2=10
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