В каробке8красныхкубикова зелёныхкубиков на 2больше чем красных сколько всего кр??сных и зелёных кубиков в каробке

Математика
В каробке8красныхкубикова зелёныхкубиков на 2больше чем красных сколько всего кр??сных и зелёных кубиков в каробке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего кубиков : 8+2=10 
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