В каробке8красныхкубикова зелёныхкубиков на 2больше чем красных сколько всего кр??сных и зелёных кубиков в каробке

Математика

В каробке8красныхкубикова зелёныхкубиков на 2больше чем красных сколько всего кр??сных и зелёных кубиков в каробке

Автор: Гость