Одна сторона треугольника в два раза больше второй и третьей стороны 5 сантиметро?? меньше 2 Вычислите сторону треугольника если его периметр 85 сантиметров

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Если задача звучит так одна сторона треугольника в два раза больше второй, а третья сторона на 5 сантиметров меньше второй. Вычислите стороны треугольника если его периметр 85 сантиметров Тогда вот решение 1 сторона - 2х 2 сторона - х 3 сторона - х -5 2х + х + х -5 = 85 4х = 90 х = 22,5 Стороны треугольника равны 45, 22,5 и 17,5 см.