Одного заключённого посадили в камеру-одиночку за плохое поведение. На обед ему п??инесли хлеб сухой. Ближе к вечеру его выпустили из камеры, а в камере остались одни кости. Откуда взялись кости? кто решит

Математика

Одного заключённого посадили в камеру-одиночку за плохое поведение. На обед ему п??инесли хлеб сухой. Ближе к вечеру его выпустили из камеры, а в камере остались одни кости. Откуда взялись кости? кто решит

Автор: Гость