Одного заключённого посадили в камеру-одиночку за плохое поведение. На обед ему п??инесли хлеб сухой. Ближе к вечеру его выпустили из камеры, а в камере остались одни кости. Откуда взялись кости? кто решит
Математика
Одного заключённого посадили в камеру-одиночку за плохое поведение. На обед ему п??инесли хлеб сухой. Ближе к вечеру его выпустили из камеры, а в камере остались одни кости. Откуда взялись кости? кто решит
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да ведь хлеб-то был сУхой- он сьел хлеб уху, обглодал и выбросил рыбьи кости.
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