Одного заключённого посадили в камеру-одиночку за плохое поведение. На обед ему п??инесли хлеб сухой. Ближе к вечеру его выпустили из камеры, а в камере остались одни кости. Откуда взялись кости? кто решит

Математика
Одного заключённого посадили в камеру-одиночку за плохое поведение. На обед ему п??инесли хлеб сухой. Ближе к вечеру его выпустили из камеры, а в камере остались одни кости. Откуда взялись кости? кто решит
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да ведь хлеб-то был сУхой- он сьел хлеб уху, обглодал и выбросил рыбьи кости.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
1) 3(x+3)-4(1-x)-(4+3)x-1
Ответить
Математика
Даша в 5 раз моложе мамы и в 3 раза старше сёстры Кати .Сколько лет Даше если Катя мо??оже мамы на 42 года.
Ответить
Русский язык
→Сочинение на тему "Как я провела свои осенние каникулы". ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ←
Ответить
Математика
122333 что написать дальше
Ответить
Математика
Помогите решить пожалуйста Из данных чисел Выпишите числа делящиеся на 3: 123,325, 342, 404, 561, 672, 873, 731, 881, 948,1041,1112.
Ответить