Даша в 5 раз моложе мамы и в 3 раза старше сёстры Кати Сколько лет Даше если Катя моложе мамы на 42 года
Математика
Даша в 5 раз моложе мамы и в 3 раза старше сёстры Кати Сколько лет Даше если Катя моложе мамы на 42 года
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть Кате х лет, тогда Даше 3х лет, а маме х+42 года. И мама в 5 раз старше Даши. 3x*5=x+42 14x=42; x=42/14=3 года Кате. 3*5=15 лет Даше 3+42=45 лет маме.
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