→Сочинение на тему "Как я провела свои осенние каникулы". ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ←

Гость: Гость:

Осенние каникулы у меня проходят не так уж и весело уже погода похолада начались дожди поэтому так особо не погуляешь я читаю книги езди по гостям я роюсь в интернете по вечерам мы всей семьёй играли настольные игры с папой играли в шахматы с мамой мы на ужин приготовили утку в духовке ( извините что нет знаков препинания и много ошибок исправите сами я очень старалась)