→Сочинение на тему "Как я провела свои осенние каникулы". ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ←
Русский язык
→Сочинение на тему "Как я провела свои осенние каникулы". ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ←
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осенние каникулы у меня проходят не так уж и весело уже погода похолада начались дожди поэтому так особо не погуляешь я читаю книги езди по гостям я роюсь в интернете по вечерам мы всей семьёй играли настольные игры с папой играли в шахматы с мамой мы на ужин приготовили утку в духовке ( извините что нет знаков препинания и много ошибок исправите сами я очень старалась)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Помогите решить пожалуйста Из данных чисел Выпишите числа делящиеся на 3: 123,325, 342, 404, 561, 672, 873, 731, 881, 948,1041,1112.
Русский язык