Запиши формулу которая позволяет значению длины сторон квадрата обозначается бу??вой A обозначена вычислить пример этого квадрата обозначается буквой P
Математика
Запиши формулу которая позволяет значению длины сторон квадрата обозначается бу??вой A обозначена вычислить пример этого квадрата обозначается буквой P
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=A*A chjvzjhgsjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
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