Запиши формулу которая позволяет значению длины сторон квадрата обозначается бу??вой A обозначена вычислить пример этого квадрата обозначается буквой P

Математика
Запиши формулу которая позволяет значению длины сторон квадрата обозначается бу??вой A обозначена вычислить пример этого квадрата обозначается буквой P
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=A*A chjvzjhgsjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько треугольников в фигуре, изображенной на рисунке? запиши их обозначения
Ответить
Қазақ тiлi
Три предложения по казахскому языку
Ответить
Русский язык
Удивительные звуки громкий перезвон колоколов чудесное пение раздавались совсем рядом расставить знаки препинания
Ответить
Химия
Помогите Пожалуйста В какой из молекул ковалентная химическая связь наиболее по??ярная : а）H2; б）HBr2; в）Hl; г）HCl
Ответить
Русский язык
Опишите внешность Елены Летучей так чтоб в классе её узнали.По схеме: 1)рост. 2)ли??о. 3)руки. 4)одежда. 5)манера держаться. 6)манера о...
Ответить