Три предложения по казахскому языку
Қазақ тiлi
Три предложения по казахскому языку
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Əдемі сабаққа барды. Ұлы Отан Соғысында көптеген адам қаза тапты. Орақ-шаруашылық құралы.
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